Claudio Narea responde a reaparición de González en TV: "Jorge miente"

El ex guitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, comentó la reciente entrevista televisiva de su ex compañero Jorge González y aseguró que el músico "miente".

Al ser consultado sobre las recientes declaraciones de Narea -que aseguró habían arreglado su relación-, la voz de "Fe" indicó que "no hemos hablado con Claudio, no hemos hecho ningunas paces, es algo que dice por decir algo no más".

Es por eso que Narea usó sus redes sociales para decir que "Jorge miente". "No es un ataque hacia él esto que digo. Hablamos durante un mes, muchas veces. Estoy al tanto de muchas cosas de su vida y le deseo que le vaya bien", agregó el músico.

En ese sentido reveló que han mantenido contacto en dos oportunidades, aunque "en todo caso me dijo que jamás reconocerá públicamente".