Coldplay anunció su noveno show en Argentina e igualó récord de Roger Waters

La próxima gira de Coldplay por Sudamérica logró una impresionante marca este martes con el anuncio del noveno show en Buenos Aires.

La banda inglesa anunció un noveno show en la capital argentina para el 7 de noviembre en el Estadio Monumental de River Plate, con lo que llegarían a más de 500 mil entradas vendidas.

Con estas nueve fechas, la banda inglesa igualó el récord de los 9 conciertos que Roger Waters realizó en 2012 con su gira de The Wall Live.

Ninth Buenos Aires stadium show just announced!



07 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate



Tickets on sale now at https://t.co/INexcSPyMQ#MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/TJyNPThmny