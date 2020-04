Cómo será "One World: Together at home", el concierto global por el coronavirus

Este sábado 18 de abril se realizará el anunciado concierto "One World: Together at home", evento organizado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen y que va en apoyo por la lucha contra el coronavirus.

Lady Gaga, quien estará presente en el evento, fue la curadora de los artistas, una lista que encabezan, entre otros, The Rolling Stones, Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, J Balvin, Jennifer López, Alanis Morissette y Andrea Bocelli.

Ritmos latinos también habrpa con Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Becky G y J Balvin.

Todos los artistas participarán desde sus hogares en una jornada que pretende recaudar dinero para la crisis sanitaria actual, aunque la propia Gaga y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaron la semana pasada que ya han reunido 35 millones de dólares.

El evento se dividirá en dos partes, primero, un maratón inicial de seis horas en el que artistas de todo el mundo actuarán en redes sociales y luego, la cita culminará con un gran concierto de dos horas con las máximas estrellas internacionales y que comenzará a las 20:00 horas de Chile.

Esta transmisión prime, se podrá escuchar y seguir a través de Cooperativa.