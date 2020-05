Con distancia: Así fue el primer concierto en medio de la pandemia de coronavirus en EEUU

La noche del lunes se realizó el primer concierto musical en meses en Estados Unidos, con público reducido y distanciamiento social para ver al artista de country Travis McCready.

Tras la pandemia de coronavirus y la crisis sanitaria, en todo el mundo este tipo de eventos debió ser cancelado o pospuesto, por lo que esta actuación puede ser considerada un precedente para lo que vendrá en el futuro.

Covering the socially distanced Travis McCready show at @templelivefsm.



And they totally paid tribute to @arkansalt’s editorial before the musicians did their thing. pic.twitter.com/sCay5Wf9AS