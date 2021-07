Con una foto en la tumba de Víctor Jara: Tom Morello presume el talento de Ana Tijoux

Hoy el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, no solo dio a conocer que tiene un nuevo proyecto colabortivo llamado The Catastrophits, junto a la banda The Bloody Beetroots. Es que la rapera nacional, Ana Tijoux, también forma parte del EP de la nueva agrupación.

En un mensaje publicado en Twitter, el músico dio a conocer la noticia, además de compartir una foto donde aparece con Tijoux en la tumba de Víctor Jara.

This is @AnaTijoux. She delivers the ferocious verse you hear on “Lightning Over Mexico” on The Catastrophists EP I just released with The @BloodyBeetroots. Haven’t heard it? Check it out NOW: https://t.co/hmIGQJ6LUu pic.twitter.com/6JiV8pdW86 — Tom Morello (@tmorello) July 9, 2021

"Ella es Ana Tijoux. Ella entrega el feroz verso en "Lightning Over México" del EP de The Catastrophists recién lanzado con The Bloody Betroots. ¿No lo has ecuchado? Hazlo ahora", anunció sobre la canción lanzada en junio.

El músico estadounidense y también cientista político de Harvard presenta un largo historial de apoyo a las causas sociales y políticas que durante la última década han sido parte de Latinoamérica. Especialmente, Tom Morello tiene una relación estrecha con nuestro país, que ha visitado en varias ocasiones.