Concierto de The 1975 fue cancelado en Malasia tras críticas de Matty Healy a las leyes LGBTQ

Un espectáculo de la banda estadounidense The 1975 en Malasia fue interrumpido a la mitad después de que su vocalista, Matty Healy, criticara al gobierno de tal país por su postura sobre derechos de la diversidad sexual y de género.

Ocurrió el viernes 21 de julio, mientras el grupo oficiaba como cabeza de cartel en el Good Vibes Festival efectuado en Kuala Lumpur, instancia donde Healy también besó al bajista, Ross MacDonald.

Simplesmente Matty Healy banido de por os pés na Malásia agora também pic.twitter.com/gz3JYTy7VN — priscila (@lacisivy) July 21, 2023

"Cometí un error. Cuando reservábamos conciertos, no me fijaba en ello. No le veo el puto sentido, de acuerdo, no le veo el sentido a invitar a The 1975 a un país y luego decirnos con quién podemos tener sexo", dijo Healy a los asistentes.

Y prosiguió: "Lo siento si eso te ofende y eres religioso y es parte de tu puto gobierno, pero tu gobierno es un puñado de putos retrasados y ya no me importa. Si me presionas, te responderé. No estoy de humor, no estoy de humor", manifestó, antes de ser cancelado.