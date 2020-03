Concierto sinfónico de "Los Caballeros del Zodiaco" quedó para noviembre

Para los primeros días de noviembre se reprogramó el debut en Chile de Saint Seiya Pegasus Symphony, un concierto inspirado en la música de Caballeros del Zodiaco y la obra del compositor japonés Seiji Yokoyama.

El encuentro en Santiago será el 7 de noviembre en el Teatro Cariola. El recinto sostendrá una puesta en escena que incluye 35 músicos y contará con un invitado muy especial: la voz oficial del opening de Caballeros del Zodiaco para Latinoamérica, Mauren Mendo. A él se sumarán las destacadas voces nacionales de Simone Weber y Fabres Covers, la Orquesta Sinfónica Pro-Arte y una banda en formato rock a cargo de Mauro Silva para ofrecer un repertorio lleno de matices y emociones. La performance además incluye una gran pantalla LED que revivirá los mejores momentos de la serie.

La alta demanda por este espectáculo en regiones permitió que se sumara una fecha en Trotamundos Terraza el sábado 6 de noviembre. Por las dimensiones del recinto esta presentación no será con orquesta completa, sino sólo una pequeña parte de ella, además de la banda de soporte y las voces de Mendo, Weber y Fabres.

Valores tickets:

6 NOV - Quilpué - ENTRADAS

$10.000 Pre-venta 1

$15.000 Pre-Venta 2

$20.000 General

$25.000 Vip

$25.000 Meet And Greet

La venta es a través del sistema Mundoacceso.cl y sin recargo en:

- Tienda Plug and Play ubicada en el primer nivel de la galería Arcadia, Viña del Mar.

- Trotamundos Terraza ubicado en Aníbal Pinto 843-855, Quilpué.

Entrada Meet And Greet

-No válido como entrada al show.

-Stock 50 ticket

-Incluye Foto y Firma con Mauren Mendo - Simone y Fabres Merchandising Oficial

-Meet and Greet se realizará después del show

7 NOV - Santiago - ENTRADAS

La admisión tendrá un valor que va entre $19.000 y $29.000.

La venta es a través del sistema Mundoacceso.cl y sin recargo en:

- TOTAL GAMES ubicada en el tercer nivel de la galería Eurocentro.

- ASIA RECORDS Av. Providencia 2216 local 55-B, Galería Dos Caracoles sector B.

Los niños hasta 3 años tendrán ingreso gratuito.

