Courtney Love lanza ácida crítica a Beyoncé, Lana Del Rey y Taylor Swift

La cantante Courtney Love arremetió contra las estrellas del pop actual, asegurando que "se están convirtiendo en un cliché".

En una entrevista con The Standard, donde habló de su serie de radio de BBC para hacer tributo a artistas femeninas como Debbie Harry o Patti Smith, la intérprete de "Celebrity Skin" no tuvo reparos para referirse a algunas de sus colegas.

"Es fantástico que haya tantas mujeres exitosas en la industria de la música, pero muchas de ellas se están convirtiendo en un cliché", lanzó. "Ahora, toda mujer exitosa es clonada, así que hay demasiada música. Son todas iguales".

Bajo esta línea, la viuda de Kurt Cobain criticó a Taylor Swift, asegurando que "no es importante" para la escena musical. "Puede que sea un refugio para las chicas y probablemente sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista", añadió, haciendo una referencia a su enemistad con la Reina del Pop, asegurando que "no me agrada Madonna y yo no le agrado a ella".

Asimismo, Love continuó con Beyoncé, otra de las titanes del pop actual: "Me gusta la idea de que Beyoncé haga un disco country porque se trata de mujeres negras que entran en espacios donde antes solo se permitía a las mujeres blancas", declaró, añadiendo que "como concepto, me encanta, pero no me gusta su música".

Posteriormente, la artista lanzó sus dardos contra Lana Del Rey, a quien había elogiado en el pasado. "No me gusta Lana desde que versionó una canción de John Denver, y creo que debería tomarse siete años de descanso. Hasta 'Take Me Home Country Roads' pensaba que era genial", sentenció.