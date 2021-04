Crean "nueva" música del Club de los 27 con inteligencia artificial

Este 5 de abril se cumplen 27 años desde la muerte de Kurt Cobain, el enigmático líder de Nirvana que se quitó la vida cuando tenía exactamente 27 años. Esa coincidencia lo hizo parte del funesto Club de los 27, esa leyenda urbana que agrupa a grandes héroes de la música por la edad que tenían al momento de su deceso.

Con el objetivo de recordar la carrera de estos artistas de lanzó el proyecto "Lost tapes of the 27 club", una iniciativa que, mediante el uso de inteligencia artificial, busca demostrar cómo sonarían las nuevas composiciones de esos artistas.

Entre ellas aparece "Drowned in the sun", la canción que el sistema compuso como si fuese del desaparecido trío Nirvana. Según explican los responsables a Rolling Stone, el tema se hizo analizando la música del grupo para la parte instrumental, con una red de neuronas artificial para la letra y con la voz de Eric Hogan, un cantante de una banda tributo.

Además de esta inédita composición, el proyecto liberó "Man, I Know" en homenaje a Amy Winehouse, "You're Gonna Kill Me" en tributo a Jimi Hendrix y "The Roads Are Alive" en recuerdo de The Doors y su cantante Jim Morrison.