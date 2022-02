"Creo que ella es cool": Liam Gallagher defiende a Taylor Swift de polémica sobre autoría

El ex líder de Oasis, Liam Gallagher, defendió a la cantante de pop estadounidense Taylor Swift a un mes de las controversiales declaraciones de su par inglés, el músico Damon Albarn, luego de decir erróneamente que la artista no escribía sus canciones.

El líder de Gorillaz además argumentó hace unas semanas que existe una diferencia entre quienes escriben sus canciones y los que la co-escriben, declaración que desató la indignación de la misma Swift e incluso el presidente electo, Gabriel Boric.

Recientemente durante una entrevista, el autor de "One of Us" también se sumó a la discusión al preguntar "¿Lo dice quién? Todos esos jodidos álbumes de Gorilla(z) son co-autores, ¿No?", dijo.

También integró a su hermano Noel Gallagher, con quien está distanciado, a la conversación. "Lo entiendo, Noel también insiste en eso: "Soy más importante que tú porque escribo mis malditas canciones", lanzó en su irónico estilo.

"Creo que [Taylor] es jodidamente cool, hombre. Ella escribe sus canciones, y estoy seguro de que ha co-escrito con la gente", sentenció.