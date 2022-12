"Cualquier cosa es posible": Gwen Stefani habló sobre una posible reunión de No Doubt

Tras lanzar su sexto álbum en 2012, No Doubt se ha mantenido en un hiato indefinido. Sin embargo, Gwen Stefani, vocalista de la banda, fue consultada por una posible reunión del grupo intérprete de "Don't Speak", afirmando que está dispuesta a regresar a tocar con sus antiguos compañeros.

"Cualquier cosa es posible. No tengo idea qué va a pasar con No Doubt. Realmente no hemos hablado sobre hacer algo, pero al parecer todo el mundo lo está haciendo, ¿verdad?", señaló la artista de 53 años a The Wall Street Journal, tomando como ejemplo la reunión de Blink-182, que agotó entradas en cinco minutos.

Desde su último show en 2015, los miembros de la banda se han enfocado en sus proyectos paralelos, como la banda Dreamcar, que estuvo activa entre 2016 y 2017, conformada por el bajista Tony Kanal, el guitarrista Tom Dumont y el baterista Adrian Young.

En tanto Stefani, que está preparándose para presentarse en Las Vegas en año nuevo, ha estado trabajando como solista, lanzando un álbum en 2016 y un EP navideño en 2017, además de desempeñarse como coach en la edición estadounidense de "The Voice" junto a su esposo, Blake Shelton.