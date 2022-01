Una fanática chilena del ganador de un Latin Grammy. Rauw Alejandro. decidió escribirle una carta a través de su cuenta de Twitter con la esperanza de que su ídolo le contestara. "Bueno siendo las 01:54 AM me inspiré y quise escribirte esto @rauwalejandro. Espero puedas leerlo, te amo", es el mensaje que acompañaba al tweet. Para su sorpresa, el cantante le respondió y agradeció por esas palabras que me llenan de emoción, motivación y energía pa seguir haciendo música del corazón pa todos ustedes! Los amo fr!". Aprovechó además de invitarla al concierto que realizará en Chile en marzo de 2022: "Quiero verte en mi concert. ¡Escríbeme al dm!".

