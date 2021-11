Con el motivo de celebrar el lanzamiento de su más reciente disco publicado esta semana, "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flow", el músico británico Damon Albarn intepretó en el programa del presentador estadounidense , Jimmy Fallon, uno de los 11 temas que lo integran, "Darkness to Light". Corresponde al segundo disco en solitario del líder de Blur y Gorillaz, en el que Albarn apuesta por un sonido melancólico y ritmos pausados.

LEER ARTICULO COMPLETO