BBC estrenó una versión del éxito de Foo Fighters "Times Like These" para reunir dinero en ayuda a las personas afectadas por la crisis del coronavirus. Entre los participantes están Dave Grohl, Dua Lipa, Chris Martin, Royal Blood, Biffy Clyro, 5 Seconds of Summer, Ellie Goulding, Rita Ora y Zara Larsson, entre otros.

