Dave Grohl volvió a la vida pública como invitado de Paul McCartney en Glastonbury

El músico Dave Grohl reapareció por primera vez en público tras la muerte del baterista Taylor Hawkins en marzo pasado, y lo hizo a lo grande.

El estadounidense fue uno de los invitados sorpresa al concierto de Paul McCartney en el legendario festival Glastonbury, presentación que se realizó este sábado.

Sin muchas palabras sobre el escenario la pareja interpretó "I Saw Her Standing There", uno de los primeros clásicos de The Beatles con el sello de McCarntey, y "Band on the run", la inmortal sinfonía que escribió junto a Wings.

Acto seguido Grohl se retiró para dar paso a otro invitado: Bruce Springsteen volvió a compartir con McCartney en un escenario, tal como ocurrió hace algunas semanas.

Al cierre del show los tres volvieron a juntarse en la tarima para una improvisada versión de "The End", la cual culminó un set de 38 temas y casi tres horas de duración.

Esta es la primera vez que Dave Grohl se deja ver públicamente tras el sorpresivo fallecimiento de Hawkins, baterista de Foo Fighters y uno de sus mejores amigos.

DAVE GROHL IS ON STAGE WITH PAUL MCCARTNEY. #GLASTONBURY pic.twitter.com/fwlzKF25Wp — Mark Savage (@mrdiscopop) June 25, 2022

Paul McCartney has just brought out Dave Grohl 🤯



pic.twitter.com/cnqWkMAIVq — The Rock Revival (@TheRockRevivaI) June 25, 2022