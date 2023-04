De Purcell a Ravel: Concierto de Semana Santa UC 2023 tendrá streaming en vivo

El Instituto de Música UC recibe al director colombiano Alejandro Posada para conducir el Concierto de Semana Santa UC 2023, con un programa que recorrerá desde el Barroco hasta el siglo XX, con tres obras de honda profundidad espiritual: "Music for the Funeral of Queen Mary", de Henry Purcell; "Marcha Fúnebre de Sigfrido", de Richard Wagner; y "Le Tombeau de Couperin", de Maurice Ravel.

El concierto se realizará este lunes 3 de abril, a las 19:00 horas, en el Salón Fresno del Centro de Extensión UC (Alameda 390), con acceso liberado, pero además se transmitirá en directo en el canal de YouTube de la universidad y en musica.uc.cl.

Además, habrá dos presentaciones adicionales, como parte del XX Encuentro de Música Sacra del Instituto de Música UC, y ambas serán a las 19 horas el martes 4 de abril en el Templo Mayor del Campus Oriente; y el miércoles 5 de abril en la Parroquia San Francisco de Sales.