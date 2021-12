De Tool y "True Detective" a Asimov: las preferencias culturales del Presidente electo Gabriel Boric

La literatura y la música han estado cerca de la vida de Gabriel Boric, quien resultó Presidente electo la jornada del domingo. De la música de Tool a figuras literarias son parte de las preferencias del oriundo de Magallanes, además de su fanatismo por Universidad Católica.

Desde que asumió como diputado, una de las cosas llamativas fue un gorro de Tool, banda estadounidense liderada por Maynard James Keenan y de la que es un reconocido fanático. De hecho, más de alguna vez ha hablado del estilo del conjunto formado en 1990.

"Los descubrí con 'Ænima'. Me voló la cabeza. La profundidad del bajo, el ritmo oscuro, la potencia sucia de sus guitarras, la explosión de su batería y el misterio de la voz de Maynard logran una síntesis hermosa entre angustia y libertad", dijo en septiembre de 2019.

"Cariño infinito al 'Ænima' y rescato el espíritu contestatario e iniciático del 'Opiate'. Pero el más redondito es 'Lateralus'. Discazo en todos los niveles", agregó en esa ocasión. También alabó el lanzamiento de "Fear Inoculum" de ese mismo año a través de Twitter.

Oye pero que pedazo de disco es el Fear Inoculum de Tool — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 4, 2019

Pero además ha tenido emplazamientos de personas, como en 2014 cuando fue detenido por defender a una mujer en una marcha y una usuaria en Twitter le dijo: "A ti no te creo nada pero nada, cero credibilidad... te gusta el conflicto por algo te gusta Tool".

Este mismo lunes, el propio Boric respondió a un tuit en el que lo reconocen como "el fanático de Tool más poderoso del mundo". "Verdad. Al menos la parte de fanático de Tool de la frase", expresó el Presidente electo.

True. At least the Tool fan part of the sentence. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 20, 2021

En cuanto a la literatura, Boric ha dicho que lo marcó desde su infancia. "Mi padre me incentivó a la lectura desde muy chico (...) me fue regalando libros. Viajaba por 'pega' y siempre que volvía me traía un libro de regalo, porque en Punta Arenas no habían", contó a 13C en 2018.

"La literatura es la apertura hacia muchos otros lugares. La literatura tiene una gracia: uno piensa con palabras. Poder acceder a más palabras a partir de la literatura oral o escrita, te amplía el pensamiento. Me considero un afortunado de que me hayan inculcado el hábito desde chico porque ahora mi mundo es más grande pese a venir de una ciudad chica", expresó en el programa Metropolibros.

El nombre de Isaac Asimov, uno de los referentes literarios de la ciencia ficción, ha sido habitual en las preferencias de Boric. En el mismo programa de 13C mencionó a la saga "Fundación" del escritor y uno de sus personajes, "El Mulo", comparándolo con los empresarios.

También antes de la primera vuelta, Boric, consultado por El Mercurio, eligió a "Salvor Hardin" de la misma saga "Fundación" como el personaje ficticio con el que se identifica.

En enero de este año, recomendó a una usuaria que pedía libros para una niña de 12 años aproximadamente que leyera la saga "Fundación" de Asimov. Y en 2017, mientras estudiaba "big data", afirmó que había similitudes con la novela publicada en la década del '50.

La saga de fundación de Asimov — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 26, 2021

Y en cuanto a las series y películas, Boric también ha dado sus recomendaciones. En 2019 seleccionó para La Tercera tres producciones: la chilena "Bala Loca", la argentina-española "Vientos de agua" y la estadounidense "True Detective", esta última definida por el Presidente electo como una serie que "muestra lo peor y lo mejor de nosotros mismos".

También este año, para Diario Financiero, recomendó la serie dramática "Years and Years" y volvió a elegir "Vientos de agua". En esa misma selección, sugirió ver las películas "Manchester by the Sea" (ganadora de un Oscar en 2017) y la chilena "Blanco en Blanco", la cual espera ser nominada para la entrega de los Oscar 2022 como Mejor Película Internacional.