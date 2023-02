"De una persona me convertí en dos": Rihanna presenta a su hijo en la portada de Vogue

Tras su regreso a los escenarios en el Super Bowl, Rihanna confirmó este miércoles que protagonizará la edición de marzo de British Vogue, donde la cantante, acompañada de ASAP Rocky, posó junto a su hijo por primera vez en público.

"Esencialmente, de una persona me convertí en dos. Entras al hospital como pareja y te vas como una familia de tres", dijo la cantante a la revista sobre la maternidad, tras el nacimiento de su primer bebé, cuyo nombre no ha revelado, en mayo de 2022.

La intérprete de "Love On the Brain", que confirmó estar esperando a su segundo hijo, continuó hablando sobre sus primeros días como madre, llamándolos "una locura": "Eres tan paranoico porque estás como: '¿confiaron en nosotros para volver a casa con este bebé? ¿esta nueva vida?' Sin médicos o enfermeras, solo...¿nos vamos a casa?".

La también empresaria, que ha lanzado sus propias líneas de maquillaje y lencería, aprovechó para hablar sobre su nueva música, confesando que espera "que sea este año".

"Hay una presión que me pongo a mí misma, que si no es mejor que el álbum anterior, ni siquiera vale la pena...pero, si sigo esperando hasta que esto se sienta perfecto, tal vez tarde una eternidad y nunca salga, y no estoy para eso. Entonces quiero jugar, y por jugar quiero decir que tengo mis ideas en la cabeza, aunque todavía no puedo decirlas en voz alta", finalizó.