Luego de que Chris Brown, que cuenta con antecedentes por violencia doméstica, diera a conocer por redes sociales que su tributo a Michael Jackson había sido cancelado por los American Music Awards, además de la controversial entrega del premio al Mejor Artista Masculino de R&B en la ceremonia, donde la ex Destiny's Child Kelly Rowland salió en su defensa luego de recibir abucheos, la cantante Jordin Sparks también habló a favor del intérprete de "Don't Wake me Up".

Consultada por TMZ, Sparks, ex participante de American Idol, declaró que "debería haber estado ahí (...) se trata de su talento y no deberían haber cancelado su presentación", agregando que "la gente merece poder crecer, aprender y vivir su vida sin que les carguen las cosas. Todos merecen eso, especialmente él".

Brown, que sigue estando presente en el mundo de la música pese a haber sido condenado en 2009 por golpear a la cantante Rihanna, su ex pareja, ha recibido diversas acusaciones por actos violentos y machistas a lo largo de los años, siendo demandado por una presunta violación en enero de este año.