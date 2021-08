"¡Deberían estar bailando!": Dave Grohl se burló de fanáticos religiosos que se manifestaron en contra de Foo Fighters

Antes de comenzar su concierto y junto a su banda, el guitarrista y vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, tuvo el tiempo de arremeter educadamente en contra de un grupo de manifestantes de la Iglesia Bautista de Westboro que no estaban contentos con su eventual presentación: ellos no los querían ahí.

Los religiosos disconformes protestaban con pancartas que decían "Dios odia a tus ídolos" y "No estoy conforme con este mundo", cuando de pronto aparecieron en una van todos los integrantes de Foo Fighters vestidos de onda disco, mientras se veía que pasaban un buen rato.

Dave Grohl & The Foo Fighters trolled the Westboro Baptist Church outside their concert in Kansas tonight. PLAYING DISCO. pic.twitter.com/Ci2yh1M7QR