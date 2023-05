Dee Snider de Twisted Sister fue acusado de transfóbico y vetado de evento del Orgullo LGTBQ+

El vocalista de Twisted Sister, Dee Snider, negó ser transfóbico después de respaldar una controvertida declaración de Paul Stanley de KISS.

A principios de esta semana, Snider compartió su apoyo a las opiniones de Stanley de que "normalizar" la reasignación de sexo para los niños es una "moda triste y peligrosa".

Después de los comentarios, Snider fue eliminado del evento del Orgullo de San Francisco, en el que el éxito Twisted Sister, "We're Not Gonna Take It", se usaría como el grito de guerra no oficial del desfile.

Suzanne Ford, directora ejecutiva de San Francisco Pride, publicó un comunicado que decía que el apoyo de Snider a la "declaración transfóbica" de Stanley los dejó "desconsolados y enojados".

"Apreciamos que Dee vea esto como un momento de aprendizaje y un recordatorio de que incluso los aliados deben ser educados para asegurarse de que no estén promoviendo la transfobia de manera casual", dijo Ford.

Snider, en tanto, negó las acusaciones de transfobia y dijo que "siempre he apoyado a la comunidad y sus causas importantes. No sabía que la comunidad transgénero espera lealtad y acuerdo total con todas sus creencias y cualquier variación o desviación se considera 'transfóbica'".