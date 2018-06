Demi Lovato contrató una "dama de la noche" para su guardaespaldas y recibió ola de críticas

Demi Lovato realizó una publicación en redes sociales que causó polémica, pues confesó que le hizo una broma sexual a uno de sus guardaespaldas.

Respondiendo a un usuario que le preguntó "cuál era la broma más chistosa que había hecho", la cantante estadounidense aseguró en Twitter: "Contraté a una dama de la noche en Las Vegas y la envié a la habitación de hotel de Max (el guardaespaldas) para sorprenderlo. Entró en su cuarto sin permiso, lo agarró en su 'área' y él se asustó mucho jajaja".

Tras las críticas en su contra, Lovato borró la publicación y pidió perdón.

"Me disculpo si alguien se sintió ofendido", escribió.

Varios usuarios la acusaron de pasarse de los límites e incluso permitir un acoso sexual, pero la intérprete de "Sorry not sorry" se enojó y recordó a todos que ella fue víctima de abusos sexuales.

"Escuchen las letras de 'Warrior' y tal vez tendrán más compasión con alguien que cometió un simple error. De todas las personas a las que podrían decirle algo, yo sí sé de abusos sexuales. No me tienen que educar sobre ello", replicó.

