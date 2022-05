Dolly Parton, Duran Duran y Eminem serán parte del Salón de la Fama del Rock and Roll

Este miércoles se revelaron los nombres que ingresarán este 2022 al prestigioso Salón de la Fama del Rock and Roll.

Pat Benatar, Duran Duran, Eminem, Eurythmics, Dolly Parton, Lionel Richie y Carly Simon fueron los siete nombres seleccionados por el famoso museo este año.

En la lista aparece Dolly Parton, quien en marzo había rechazado ser parte de la lista de nominados por sentir que "no se había ganado el derecho" aunque posteriormente "aceptaría con gracia" si recibiera el honor.

Además de los siete nombres, los miembros del heavy metal Judas Priest y el poderoso dúo de compositores y productores Jimmy Jam y Terry Lewis también se unirán al Salón de la Fama con el Premio a la excelencia musical.

Fuera de los seleccionados quedaron nombres como Rage Against the Machine, Devo y Beck.

La ceremonia principal se realizará el próximo 5 de noviembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

And your #RockHall2022 Inductees are... pic.twitter.com/pPRuqMf8Kw