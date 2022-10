Don Omar revela compleja relación con Daddy Yankee: "No soy empleado de nadie"

El reggaetonero Don Omar habló sobre su colega Daddy Yankee y reveló que nunca se han llevado bien, asegurando que "no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas".

En entrevista con el programa de Youtube "El Chombo" el intérprete de "Danza Kuduro" indicó que "Yo creo que todo el mundo sabe que Raymond (Daddy Yankee) y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas, que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigo de ninguno".

Para ejemplificar sus dichos el cantante recordó cuando hace algunos años tuvo la idea de realizar una gira llamada "Don versus Don", que tuviera una mezcla de sus mejores temas y que sirviera de pretexto para retirarse de los escenarios. Cuando se lo comentó al productor Raphael Pina -quien también trabajaba con DY-, este le sugirió sumar a Daddy Yankee.

Si bien al inicio no le gustó la idea, luego "accedo a soltar mi plan y comenzar a colaborar en esto nuevo que podría ser super grande".

"Cuando Raymond llega de Europa, en nuestra primera reunión lo primero que dice es que no le gusta, y yo me levanté de la silla dejé a todo el mundo en la reunión y me fui. Porque yo no soy empleado de él... desde el primer día esto no iba a salir bien", agregó Don Omar.

Pese a eso la gira se concretó entre 2015 y 2016 bajo el nombre "The Kingdom Tour". El recorrido original contemplaba 60 fechas alrededor del mundo, sin embargo solo se concretaron 9 en Puerto Rico y Estados Unidos.

"Fue la crónica de una muerte anunciada, todo el mundo lo dijo desde el principio", indicó la voz de "Dale Don dale", quien además describió diversos problemas con el equipo de Daddy Yankee durante estas presentaciones.

"Como yo no soy empleado de nadie y no me gusta que me falten el respeto me fui. Nadie se dio cuenta que yo no estaba, cuando me empezaron a buscar yo estaba en mi cuarto de hotel escribiendo un mail para el señor Raphael Pina, dejándole saber que nunca más se atrevieran a hablarme de esto", concluyó.