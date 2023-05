"Echa muchísimo de menos a sus fans": Sharon Osbourne se refiere al fin de las giras de Ozzy Osbourne

En una reciente entrevista, la esposa de Ozzy Osbourne, Sharon, comentó lo duro que ha sido para su marido el tener que haberse retirado de las giras y el sentir que ha "defraudado a sus fans".

En conversación con el tabloide británico The Sun, la mánager se refirió al triste anuncio del príncipe de las tinieblas en febrero, cuando debió cancelar todas sus futuras fechas agendadas en Europa, debido a los problemas de salud que lo aquejan.

"El mayor amor de la vida de Ozzy es su público y actuar", señaló Sharon. "Echa de menos al público en directo, echa muchísimo de menos a sus fans. Siente que les ha defraudado. Actuar es para lo que ha nacido", aseguró.

Agregó que "Ozzy me dice que no puede hacer nada tan bueno como actuar. Se me rompe el corazón cuando le oigo decir eso y saber que no puede salir y hacer lo que está destinado a hacer", dijo para ver una luz de esperanza: "Pero lo conseguirá".

Hace cuatro años, el intérprete de "Paranoid" sufrió una caída en su casa de Los Ángeles que dañó su columna vertebral requirió complejas intervenciones: "Mi cuerpo sigue estando físicamente débil", señaló hace tres meses.

"Nunca pensé que mis días de gira habrían terminado de esta manera", continuó la mítica voz de Black Sabbath, aunque señaló que su "único propósito durante este tiempo ha sido volver a los escenarios".

El mes pasado, para la alegría de los seguidores, Sharon reveló que el cantante se sentía "mucho mejor" mientras se preparaba para volver a los escenarios en el Power Trip Festival para octubre en Indio, California, que también reunirá a astros como ACDC, Metallica, Iron Maiden, Guns n' Roses y Tool