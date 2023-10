Ed Sheeran contó que fumó tanta marihuana con Snoop Dogg que perdió la visión

El inglés Ed Sheeran reveló la vez que fumó marihuana con Snoop Dogg al punto que sintió que había dejado de ver.

Durante una aparición reciente en el podcast Conan O'Brien Needs a Friend, el cantante de "Shape of You" recordó que fue a un show de Snoop Dogg en Melbourne con su esposa y su suegra.

Después de conocer a su familia, el rapero llevó a Sheeran detrás del escenario, donde él y su séquito comenzaron a fumar "porro por porro, porro por porro", según contó el inglés.

El cantante afirmó que no es un fumador habitual de marihuana pero que acepto solo para contar que había fumado con Snoop Dogg.

"Tengo un poco y pienso: 'No me siento tan mal, esto es bueno'". Entonces tengo un poquito más, y tengo un poquito más, y tengo un poquito más... Dios mío", contó Sheeran.

"Solo recuerdo haberlo mirado y haber dicho: "¡No puedo ver ahora mismo!", expresó Sheeran a O'Brien, quien también contó que una vez en su programa Late Night with Conan O'Brien, Snoop Dogg fumó tanta hierba en su camarín que se filtró al estudio y drogó a la audiencia.