Ed Sheeran odia un episodio de "South Park": "Me arruinó la vida"

El cantante Ed Sheeran recordó lo mal que lo pasó en su adolescencia por culpa de un polémico episodio de "South Park".

En conversación con una radio británica, vía The Independent, el músico aseguró que el capítulo "Ginger Kids" ("Niños colorados") de la novena temporada de la serie "me arruinó la vida".

El controversial episodio muestra a "Cartman" burlándose de niños y niñas pelirrojos hasta que, mediante una broma, cree que contrajo la enfermedad de "gingergivitis" y que se está convirtiendo en un pelirrojo, dando pie a una dinámica de apartheid.

"Antes de que se emitiera esto, el tener el pelo rojo en Inglaterra siempre había provocado que la gente te molestara, pero en Estados Unidos no era tema. Allá no sabían lo que era un 'colorado'", dijo Sheeran, quien tenía 15 años al momento del estreno.

El artista agregó que cuando iba a Estados Unidos "todos me decían que les gustaba mi pelo. Luego recuerdo que salió este episodio y eso fue todo para mi a nivel mundial. Me arruinó la vida", concluyó el autor de "Shape of you".