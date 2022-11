El cáncer impidió a Andy Taylor, miembro fundador de Duran Duran, asistir a inducción del Salón de la Fama del Rock and Roll

El miembro original de la banda británica de rock Duran Duran, Andy Taylor, lamentablemente no pudo acompañar a sus excompañeros de banda a la investidura al Salón de la Fama del Rock and Roll y fue notificado el motivo en plena ceremonia.

Taylor, quien abandonó el grupo en 2006, fue considerado para formar parte del solemne evento celebrado en Los Ángeles la noche de este sábado, donde el conjunto tocó "Hungry Like the Wolf," "Girls on Film" y "Ordinary World." Aunque un motivo de fuerza mayor imposibilitó su asistencia, ya que se reveló que padece un cáncer de próstata avanzado.

En su lugar, su antiguo colega y líder del grupo, Simon Le Bon, fue el encargado de leer la carta de recibimiento en el que Taylor destacó a sus "hermanos", así como se refirió al diagnóstico que lo acompaña hace cuatro años.

"Aunque mi estado actual no pone en peligro la vida de forma inmediata, no tiene cura", relató en pluma, antes de explicar que hace una semana sufrió "un revés". Si el asistía, se marcarían 17 años desde la última vez que el músico tocó con LeBon, Roger Taylor, John Taylor y Nick Rhodes.

"A pesar de los excepcionales esfuerzos de mi equipo, tuve que ser honesto en cuanto a que, tanto física como mentalmente, iba a sobrepasar mis límites. Sin embargo, nada de esto tiene ni debe restar importancia a lo que esta banda ha logrado y sostenido durante 44 años", escribió.

Declaró sentirse "muy orgulloso" a quienes llamó sus cuatro compeñeros: "Me asombra su resistencia, y me llena de alegría aceptar este premio. A menudo dudé de que llegaría este día. Me alegro mucho de estar aquí para ver ese día".