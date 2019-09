El Chojin y su "despedida" de la música: "Me estoy adaptando a los nuevos tiempos"

El próximo 12 de octubre el reconocido rapero español El Chojin volverá a Chile para ofrecer un concierto en Club Chocolate, donde planea presentar su nuevo disco "...y el último".

Pero, ¿por qué ese nombre? En su momento el artista explicó que quería despedirse de la música, aunque no entró en detalles. En conversación con Cooperativa el músico ahondó en esta idea: "me di cuenta de que estamos en un mundo donde quizás sacar discos ya no tenga mucho sentido, es una forma de adaptarme a los tiempos".

"Yo empecé a hacer esto hace 20 años y no había otra forma en la que los artistas y los rappers pudiésemos llegar a la gente. Sacar discos era el último nivel y ahora no hace falta. Da pena a veces de hacer un trabajo de 14 o 15 temas para un disco y la gente solo escucha la que tiene videoclip", agregó.

El disco, que será lanzado en las próximas semanas, fue uno de los más difíciles de su carrera ya que "tener el estrés y el peso de saber que es el último, me hizo tener más dudas de las que nunca he tenido".

"Hice el disco y lo volví a hacer de nuevo desde cero. Nunca me había sentido inseguro en el estudio", recordó El Chojin, aunque asegura que el álbum "es mejor que ninguno de los que he hecho hasta ahora".

Sobre su hipotético retiro, el rapero español confirmó que solo dejará de hacer discos y que no dirá adiós a la música. "No hay retiro de la música, si no que de la industria musical. Es muy probable que saque algún tema y seguiré haciendo conciertos", indicó.

"Pero no puedo prometer nada. Trato de no proyectarme a tan largo plazo", concluyó cauteloso.

El Chojin actuará este 12 de octubre en Club Chocolate. Las entradas para este concierto se venden en sistema Notikumi desde los $20.000.