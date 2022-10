El festival "adolescente" que se gestó a raíz del regreso de Blink-182

Luego de que se anunciara el esperado retorno de la formación original de Blink-182 se reveló que la banda será parte de un mega festival dedicado a la música pop punk.

Se trata de "When we were young" (Cuando éramos jóvenes), un evento que se llevará a cabo en la ciudad de Las Vegas el 21 de octubre de 2023 y que, además de los autores de "First Date" tendrá a exponentes como Green Day, Sum 41 y Simple Plan.

La cita también tendrá la presencia de 30 Seconds to Mars, The Offspring, Good Charlotte, Rise Against y New Found Glory, entre muchas otras.

Esta será la segunda edición de este festival que ya tiene su debut confirmado para este 22, 23 y 29 de octubre con My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne, A Day to remember, A.F.I., Jimmy Eat World y Bring me the Horizon.