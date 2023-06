El inconcluso show de Lana del Rey en Glastonbury: producción cortó su micrófono debido a retraso

Debido a que entró media hora tarde al escenario, la producción de Glastonbury decidió cortar el show de Lana del Rey.

"Estaba tan malditamente furiosa que estoy a punto de apresurar el set de hoy", expresó la autora de "Say Yes to Heaven" al iniciar su presentación, señalando que la tardanza se debió a que "mi cabello tarda mucho en hacerse. Siento llegar tarde".

Varios minutos después, el microfono de la cantante dejó de funcionar mientras la cantante interpretaba "White Mustang". Entre la confusión de la audiencia, alguien se acercó a la cantante para informarle la decisión del festival tras pasar la hora límite.

"Lo siento", dijo la estadounidense a sus fanáticos, quienes comenzaron a exigir que la oriunda de Nueva York terminara su presentación.

Pese a la falta de micrófono, la artista de 38 años organizó al público para corear una improvisada versión a capella de "Video Games", tema de su álbum debut "Born To Die" (2012), momento que se viralizó en redes sociales.

Posteriormente, la cantautora se acercó a la audiencia, donde varios sus seguidores aprovecharon para abrazarla, tomarse fotos e incluso conseguir autógrafos