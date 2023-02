El inminente regreso de Rihanna a la música: Hay canciones nuevas y gira en el horizonte

El regreso de Rihanna a la música es inminente: además de su presentación en el próximo Super Bowl y de su reciente canción original para "Black Panther: Wakanda Forever", la cantante de Barbados está lista para establecerse como una de las figuras musicales del año.

Este jueves realizó una conferencia detallando su show en el Super Bowl, pero además dio a conocer un clip con el tema "Run this town" que adelanta la estética que tendrá este esperado espectáculo.

"Me siento abierta a explorar, descubrir, crear cosas nuevas, diferentes, que están fuera de lugar. Puede que no tenga sentido para mis fanáticos...quiero divertirme con la música", anunció la artista en este encuentro con los medios, confirmando que habrá canciones nuevas durante los próximos meses.

En paralelo se ha rumoreado sobre una supuesta gira mundial de Rihanna. Desde Estados Unidos aseguran que esto es "algo más que rumores en este momento", mientras que en Brasil indican que la cantante vendría a la región entre septiembre y octubre de este año.

Ahora una empresa ticketera de Alemania ubicó a la supuesta gira de Rihanna entre las "alertas de tickets" junto a una gráfica inédita.

Rihanna appears in the “ticket alert” tab of Eventim, a German ticket sales company.



This coincides with recent rumors that she is expected to announce a tour soon. pic.twitter.com/7uz2NI1jZm