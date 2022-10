"El mal querer" de Rosalía es uno de los mejores discos según Rolling Stone

"El mal querer" (2018) de Rosalía fue elegido por los críticos de la revista Rolling Stone como el décimo mejor disco conceptual de la historia, según figura en la lista publicada y que encabeza "Good Kid, M.A.A.D. City" (2012) de Kendrick Lamar.

La revista estadounidense recuerda que el álbum fue concebido originalmente como trabajo de titulación de grado de la artista española a partir de la novela del siglo XIII "Flamenca" y destaca que "captura toda la intensidad y gran carga dramática de una relación tóxica con una brillante paleta de sonidos".

"Mezcla a la perfección siniestras trazas de R&B y hip-hop con tradiciones clásicas españolas, arraigadas en sus muchos años de exigente formación flamenca", subraya también Rolling Stone al enumerar las virtudes de este trabajo que concluye con "una oda a la independencia y liberación femenina".

No es la primera vez que "El mal querer" se incluye en una de las famosas listas de esta veterana publicación, pues ya apareció en la clasificación de "Los 500 mejores discos de todos los tiempos", entonces en el puesto 315.

Por delante de Rosalía, además del citado álbum de Kendrick Lamar, calificado como el "opus de salto a la madurez del artista, con un rango cinemático comparado con justicia con Scorsese o Tarantino", aparecen discos como "American Idiot" (2004) de Green Day en segundo lugar y "The Wall" de Pink Floyd (1979) en el tercero.

Les siguen, por este orden: "Only Built 4 Cuban Linx..." (1995) de Raekwon; "Tommy" (1969) de The Who; "Exile in Guyville" (1993) de Liz Phair; "2112" (1976) de Rush; "The Black Parade" (2006) de My Chemical Romance, e "In The Wee Small Hours" (1955) de Frank Sinatra.

Se trata de una clasificación arriesgada que aparentemente intenta actualizar el estatus incluso de trabajos muy asentados como "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967) de The Beatles, que se queda un puesto por detrás de Rosalía, o "The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars" (1972) de David Bowie, que figura en el puesto 13.

Otros álbumes relativamente recientes que logran colarse en puestos de honor son por ejemplo "The ArchAndroid" (2010) de Janelle Monáe, que aparece en duodécimo lugar, así como "Lemonade" (2016) de Beyoncé, que lo hace en el décimo quinto, o "Map Of The Soul: 7" (2020) de la "boy band" surcoreana BTS, que lo hace en el vigésimo quinto.

Además, en la lista hay cabida para otro disco en español, "Colores" (2020) de J Balvin (puesto 43).