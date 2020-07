Pocas horas después de que Kanye West confirmara que será candidato a Presidente de Estados Unidos, el mundo del espectáculo tuvo sus opiniones frente al anuncio.

Desde el apoyo de Elon Musk y de Kim Kardashian hasta reacciones irónicas se vieron en redes sociales, a cuatro meses de la elección presidencial.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

It’s obvious that some people live in a bubble. It’s about time to burst it. #2020vision — octavia spencer (@octaviaspencer) July 5, 2020

Ye for president 🗣 https://t.co/j7UlieSmwL — Ty Dolla $ign (@tydollasign) July 5, 2020

Should I run for President too? I don’t much about anything... — bob saget (@bobsaget) July 5, 2020