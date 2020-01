El nuevo disco de Justin Bieber se llama "CHANGES" y llegará en San Valentín

Justin Bieber señaló que "CHANGES" será el título de su nuevo álbum y que estará disponible a partir del próximo 14 de febrero.

El canadiense anunció la publicación de su nuevo disco en las redes sociales, donde es una de las mayores celebridades del planeta: tiene 108,6 millones de seguidores en Twitter y 126 millones en Instagram.

La estrella del pop aprovechó el mensaje para develar también la portada de "CHANGES", en donde aparece una imagen suya con el torno desnudo y sobre un fondo rojo.

El sello Def Jam Recordings, propiedad de Universal, destacó en un comunicado de prensa que el sonido de "CHANGES" está siendo catalogado por quienes lo han escuchado como "R&B/pop futurístico" y "trap-soul".

Bieber también dio a conocer "Get Me", segundo adelanto de "CHANGES" y una canción en la que está acompañado por Kehlani.

El primer 'single' de este nuevo trabajo discográfico fue "Yummy", que se editó a comienzos de este mes.

"CHANGES" será el quinto disco de Bieber y su primer álbum desde "Purpose" (2015).

Esta nueva propuesta del músico le llevará de gira con una tanda de conciertos que pasará por Estados Unidos y Canadá a lo largo de este año.

"The Changes Tour" comenzará el 14 de mayo en Seattle (EE.UU.) y se cerrará el 26 de septiembre en Nueva Jersey (EE.UU.), después de pasar por ciudades como Toronto, Miami, Las Vegas, Houston o Atlanta, entre muchas otras.

Además, Bieber estrenó en YouTube las dos primeras entregas de "Justin Bieber: Seasons", una nueva serie documental sobre su vida y carrera.

Por otro lado, el cantante develó hace tres semanas que padece la enfermedad de Lyme.

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", contó entonces en las redes sociales.

"No sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó a mi piel, funciones cerebrales, energía y el conjunto de mi salud (...). Han sido un par de años duros, pero estoy teniendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que de momento es incurable, y volveré mejor que nunca", terminó.