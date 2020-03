El pop celebra los 20 años del disco "No Strings Attached" de Nsync

Desde el "Millenium" de los Backstreet Boys en 1999 a "No Strings Attached" de Nsync a principios de los 2000. El pop gozaba de muy buena salud en esa época con otros exponentes como Britney Spears o Christina Aguilera. El éxito era asegurado.

La banda liderada por Justin Timberlake lo sabía y con su segundo disco arrasó en ventas, gracias a hit como "Bye Bye Bye" o "It's Gonna Be Me".

Varios especialistas concuerdan que este es el mejor trabajo de la banda, superando con creces lo realizado en su debut homónimo. Destacan, entre otros aspectos, la incorporación de otros géneros como el hip pop. O también el cover de "Just Got Paid" de Johnny Kemp, todo un himno funk que tuvo una versión más moderna.

"No Strings Attached" está compuesta por 12 canciones donde también destaca "This I Promise Yo", una balada que más de alguno enamoró.