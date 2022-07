El productor de "Mi bebito Fiu Fiu" explicó por qué retiró el tema de las plataformas digitales

Tito Silva, el productor de la popular canción "Mi bebito fiu fiu" utilizó sus redes sociales para aclarar el motivo que lo llevó a eliminar el tema de las plataformas digitales, ante los crecientes rumores de una supuesta demanda por derechos de autor.

Si bien la melodía de la canción se basa en el tema "Stan" de Eminem y Dido, el productor musical descartó tener problemas legales con la discográfica, ya que aseguró haber tenido "una conversación súper bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original".

"Ellos entienden que es una parodia, pero es una parodia evidentemente con un contexto político peruano y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad", explicó, "yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas y yo también he decidido retirarlo de mis redes sociales".

Posteriormente el productor aseguró haber realizado la canción sin intenciones de ofender a nadie, y aprovechó la oportunidad para agradecer la recepción que tuvo ésta.