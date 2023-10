El tracklist del nuevo álbum de Bad Bunny "Nadie sabe lo que va a pasar mañana"

A horas del estreno de su sexto disco "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", el cantante Bad Bunny elevó la expectativa al liberar el tracklist de su nuevo álbum.

Se trata de 22 canciones entre las que se incluyen los sencillos "WHERE SHE GOES" y "UN PREVIEW" que fueron lanzados por el puertorriqueño durante este año.

Muchos de sus fanáticos notaron con pesar que no se encontraba el remix de "Triste", un tema de 2018 que Bad Bunny hizo junto a Bryant Myers.

Repertorio de canciones de "Nadie sabe lo que va a pasar mañana"

A través de redes sociales el reggeatonero liberó los nombres de las 22 canciones:

Nadie sabe

Mónaco

Fina

Hibiki

Mr. October

Cybertruck

VOU 787

Seda

Gracias por nada

Teléfono nuevo

Baby nueva

Mercedes Carota

Los pits

Vuelve Candy B

Baticano

No me quiero casar

WHERE SHE GOES

Thunder y Lightning

Perro negro

Europa :(

Acho PR

Un Preview

Por ahora se desconocen cuáles serán las colaboraciones que incluirá el nuevo álbum de Bad Bunny, pese a los rumores de los últimos días.

¿A qué hora se estrena el nuevo disco de Bad Bunny?

Tal como informó el propio cantante "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" estará disponible en plataformas digitales desde las 00:00 horas de este viernes 13 de octubre.