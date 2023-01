"Elvis" será exhibida gratuitamente durante el cumpleaños 88 del Rey del Rock and Roll

Este 8 de enero la película biográfica "Elvis" se exhibirá de manera gratuita en diversos cines de Estados Unidos para conmemorar el natalicio número 88 de Elvis Presley.

Con esta función especial, la cinta dirigida por Baz Luhrmann y estrenada en 2022 retornará a los cines de ciudades como Atlanta, Chicago, Los Angeles, San Francisco y Nueva York, además de las canadienses Toronto y Vancouver.

Todas estas exhibiciones contarán con una breve introducción a cargo de su director y de Austin Butler, el actor que encarnó al "Rey del Rock and Roll".

Adicionalmente, la familia de Presley estrenará un documental con un detrás de cámara de la película titulado "Just A Boy From Tupelo: Bringing Elvis to the Big Screen". Esta cinta estará disponible desde el 8 de enero a través de HBO Max.