Hermanastro de Elvis Presley asegura que murió de suicidio: "No pudo soportarlo más"

El hermanastro del mítico artista estadounidense Elvis Presley, David Stanley, sostiene que la estrella provocó su propio deceso.

"Él premeditó tomar los medicamentos que lo mataron", declaró Stanley en "Elvis Women'", un nuevo documental de Amazon Prime sobre el intérprete de "Suspicious Minds" fallecido en agosto de 1977.

En un adelanto de la producción, además se visualizan entrevistas con mujeres quienes revelaron que en el pasado que el "El rey del Rock n' Roll" las buscaba cuando eran aún menores de edad.

Por su parte, Stanley de 85 años, asegura que su hermanastro "no podía seguir adelante" ante su miedo a que las supuestos amoríos con adolescentes salieran a la luz.

"Amor, daño, dolor, exposición... simplemente no pudo soportarlo más", agregó el familiar en la película estrenada en mayo, que también explora la relación y matrimonio con Priscilla Presley, cuando ella tenía 21 y él 32, respectivamente.

"Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me ponía enfermo", afirmó el hermanastro en la serie, calificando de "milagro" que el cantante de "Can't Help Falling In Love" no fuera "pillado".

Stanley alegó entonces: "Se salía con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hacía, gracias a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo. Elvis podía convencerte".

¿QUÉ DICE LA HISTORIA SOBRE LA MUERTE DE ELVIS PRESLEY?

El deceso de la leyenda de la música es comúnmente atribuido a un ataque al corazón. Acorde a los documentos forenses, el corazón de Elvis tenía el doble de su tamaño normal, además de notificarse "una arteroesclerosis significativa en su vasos coronarios, aorta y arterias cerebrales".

Aunque además, un análisis de sangre orina y tejidos de Elvis enlista que diez drogas diferentes se encontraban en su cuerpo tras los análisis, entre ellas el Diazepam, matacualona, fenobarbital, ethchlorvynol, entre otras.

"La codeína estuvo presente a un nivel aproximadamente 10 veces mayor a las concentraciones encontradas terapéuticamente. En vista de los aspectos de polifarmacia, este caso debe considerarse en términos del efecto farmacológico acumulativo de los medicamentos identificados en el informe", describió el análsis hecho por los laboratorios BioScience en Van Nuys, California, el mismo año de la muerte de "El rey".