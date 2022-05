Película biográfica "Elvis" tendrá banda sonora con Jack White, Eminem, Stevie Nicks y más

En junio se estrena "Elvis", la película biográfica de Elvis Presley, que reveló la lista de los artistas que serán incluidos en su banda sonora.

Además de versiones grabadas por el Rey del Rock and Roll, también tendrá temas registrados por artistas como Jack White, Eminem, Stevie Nicks, Doja Cat, Manéskin, Tame Impala y Diplo.

La película, protagonizada por Austin Butler, narra la vida y la carrera de Elvis Presley, desde sus primeros días como niño hasta convertirse en una estrella del pop y del cine, así como su compleja relación con su manager, el coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. Su fecha de estreno es el próximo 24 de junio.

Listen up 🎶 The movie of the summer is coming!



❤️ this tweet to receive updates about the #ElvisMovie before it hits theaters June 24. pic.twitter.com/88aXuIZkRk