Emblemático productor de reggeaton Tainy debuta como solista

Si bien su nombre no es ampliamente conocido a nivel público, si lo es dentro de la industria urbana. Se trata del productor de reggeaton Tainy, hombre ancla de la primera época del reggeaton, que este viernes estrenó su primer disco como solista.

Se trata de "The Kids That Grew Up On Reggaeton: Neon Tapes", un EP donde el artista colaboró con nuevos exponentes de la música como la argentina Cazzu, el español C. Tangana y la ex Fifth Harmony Lauren Jauregui, entre otros.

"Estoy muy orgulloso de este EP porque pude colaborar con algunos de mis artistas favoritos que están haciendo grandes avances en sus países y cruzando a este, y hay mucha variedad en los tipos de música que creamos, mostrándolos en su mejor momento. Para mí es un honor darles esta plataforma y trabajar con ellos", dijo Tainy sobre su trabajo.

Junto al dúo de productores Luny Tunes, Tainy trabajó a mediados de la década del 2000 con artistas como Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Hector el Father, Don Omar, Arcangel y De La Ghetto, entre otros. Recientemente acumula colaboraciones junto a Bad Bunny, J Balvin, Romeo Santos y Anuel AA.