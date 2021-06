Eric Clapton asegura haber "perdido el uso de mis manos" tras vacunarse contra el Covid-19

El músico Eric Clapton volvió a pronunciar su postura anti vacuna y aseguró que el haberse inoculado le trajo problemas físicos.

En una entrevista con el medio Oracle Films, una empresa que está en contra del "gobierno global", el guitarrista sostuvo que "perdí el uso de mis manos por cerca de tres semanas. Así que estaba en serios problemas. Para ese momento me di cuenta que no era el único que estaba sufriendo. Y esa fue mi experiencia después de aplicarme el segundo pinchazo".

Además aseguró que hasta el día de hoy no puede "tocar nada caliente o frío sin usar guantes".

Durante las primeras cuarentenas de 2020, Clapton dijo públicamente que se informaba a través de Youtube y de "datos alternativos". "Mientras más me metí en eso, más me di cuenta de que me estaba distanciando no solo de mi propio gobierno, si no que del resto de la gente también", agregó.

"Pero ahora dejé de ver TV. Mucho de la enfermedad está en nuestras cabezas ahora. Yo ya lo experimenté, estás atrapado en la trampa en que piensas ¿puedes creer lo que tu corazón te dice que es lo correcto? ¿O esto va en contra de la narrativa? ¿Puedo hablar con mi familia de cómo me siento?", recalcó.

En junio de 2020 Eric Clapton lanzó una canción anti cuarentena junto a Van Morrison.