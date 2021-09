Tras afirmar que no iba a tocar en lugares que pidieran vacunación, Eric Clapton tocó en un lugar que pidió vacunación

Casi dos meses después de declarar que se negaría a actuar en lugares de conciertos donde se requiriera prueba de vacunación COVID-19, el músico Eric Clapton rompió su propia promesa este fin de semana.

Según informa Rolling Stone, el pasado sábado 18 Clapton actuó en el Smoothie King Center en Nueva Orleans, Louisiana, recinto que no solo requería al menos una dosis de vacuna para ingresar, sino que también requería que se usaran mascarillas durante todo el show.

A fines de julio pasado, el guitarrista respondió al anuncio del Primer Ministro Boris Johnson de requerir vacunación para ingresar a clubes nocturnos y otros lugares.

"Tras el anuncio me siento obligado a hacer un anuncio propio: deseo decir que no actuaré en ningún escenario donde haya una audiencia discriminada. A menos que haya una disposición para que todas las personas asistan, me reservo el derecho de cancelar el espectáculo", dijo en esa ocasión el músico.