Hace unas horas terminó Halloween, lo que significa que se acerca una de las épocas más esperadas del año: la navideña. Así lo hizo saber Mariah Carey, intérprete de "All I Want For Christmas", canción que no para de sonar a fin de año. Con un video de redes sociales donde pasa de ser una bruja a Santa Claus, dio por iniciada la Navidad.

