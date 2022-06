Durante la noche del viernes, la cantante estadounidense alzó la voz durante su presentación en el festival Glastonbury, Inglaterra, para dejar en evidencia su opinión política al respecto de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el aborto.

Horas después de la derogación del caso "Roe vs. Wade" que legalizó la interrupción del embarazo en 1973, Eilish en compañía de su hermano y coautor, el productor Finneas O'Connell, introdujo primero su punto de vista.

"La canción que vamos a hacer es, creo, una de las favoritas que hemos escrito y trata del concepto de poder y de cómo tenemos que recordar siempre cómo no abusar de él", puntualizó.

Así, la intérprete de "Happier than Ever" opinó que "hoy es un día muy, muy oscuro para las mujeres en los Estados Unidos. Sólo voy a decir eso porque no puedo soportar pensar más en ello en este momento", expresó antes de continuar con el show.