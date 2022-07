Esposa de Santana actualiza su salud: "Se está recuperando muy bien"

La baterista Cindy Blackman, esposa de Carlos Santana, entregó una actualización sobre el estado de salud del músico y aseguró que "se está recuperando".

"Carlos y yo les agradecemos sus plegarias, su amor y su preocupación por él. Sepan que él está descansando y se está recuperando muy bien", dijo la artista, que además forma parte de la banda de Santana.

De hecho, Blackman estaba sobre el escenario cuando el guitarrista se desmayó repentinamente debido a las altas temperaturas del lugar. "Fue diagnosticado con una fátiga por calor y deshidratación. Había casi 38°C y en el escenario más de 45°C gracias a las luces. Eso y la falta de agua fueron los causantes de todo esto", detalló Blackman.

"Estará bien y como nuevo muy pronto", prometió la esposa del músico.

Tras este incidente Santana canceló solo una de las fechas de su gira por Estados Unidos, la cual retomará este viernes 8 de julio en Burgettstown, Pensilvania.

