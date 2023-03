"Estuvimos como una hora": Habló la chilena protagonista de foto viral con Chayanne en zunga

Jocelyn Corada nunca pensó que una foto de 1996 la volvería viral en pleno 2023. La chilena causó furor esta semana en las redes debido a una instantánea con Chayanne -usando zunga-, a quien se encontró en la playa de Miami, hace casi tres décadas.

"Nunca pensé en el revuelo que causaría. Te lo juro. Para mí es un hermoso recuerdo. Él iba con su hermano y yo estaba con una amiga. Se sentó a conversar con nosotras. Muy agradable y simpático", relató sobre el encuentro en su cuenta de Twitter.

Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existian redes sociales así que guardada como hueso de Santo pic.twitter.com/HmQbFjwxm0