Esvásticas y antisemitismo: Evan Rachel Wood comparte más detalles tras acusaciones contra Marilyn Manson

La actriz Evan Rachel Wood compartió más detalles sobre el abuso que dice haber sufrido mientras tuvo una relación sentimental con Marilyn Manson hace más de una década.

Además de abuso emocional y sexual, la actriz de "Westworld" afirmó que el músico tenía prejuicios contra ella debido a su herencia judía. "Fui llamada 'judía' de una manera despectiva", escribió Wood en una historia de Instagram.

"Dibujaba esvásticas sobre mi mesita de noche cuando estaba enojado conmigo", agregó Wood. "Escuché la palabra 'n' (apelativo racista hacia afroamericanos) una y otra vez", continuó la actriz.

"Mi madre es judía y me criaron con la religión. Debido a que ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como 'eso es mejor' porque yo no era 'judía de sangre'", expresó Wood.

Finalmente, Wood expresó que no tuvo una práctica erótica consensuada con el músico. "Brian y yo nunca tuvimos una relación 'BDSM'. Ni siquiera tuvimos sexo 'pervertido'. No estábamos teniendo relaciones sexuales cuando me torturaban, antes o después" declaró.

A comienzos de semana, la actriz acusó a Manson de abuso sexual y físico mientras tuvieron una relación sentimental. Luego de ello fue desvinculado de su sello, eliminado de dos producciones televisivas en los últimos días y recientemente su mánager de 25 años dejó de trabajar con el músico.