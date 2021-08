Durante este sábado se realizó el evento "Homecoming" en Central Park de Nueva York para dar una reapertura a la ciudad pero fue cancelado abruptamente mientras se desarrollaba debido a mal clima.

El show musical, que se había planeado desde hace semanas y que solo permitía a personas vacunadas, fue cancelado por los organizadores cuando actuaba Barry Manilow y mientras se apreciaban relámpagos y fuertes lluvias en la zona.

Manilow estaba en el escenario interpretando la canción "Can't Smile Without You" cuando se hizo un anuncio que "debido al clima severo que se aproxima, todas las personas deben moverse rápida y tranquilamente a las salidas más cercanas y dirigirse a sus vehículos y áreas protegidas".

Hasta antes de la cancelación habían actuado Andrea Bocelli, Jennifer Hudson, Journey, Carlos Santana y Rob Thomas, la Filarmónica de Nueva York y Earth, Wind and Fire entre otros.

Quienes no pudieron actuar fueron Bruce Springsteen, The Killers, Patti Smith, Paul Simon y Elvis Costello.

#CentralPark Concert Advisory:



Due to approaching severe weather, all those attending the event are to calmly move to the nearest exits and proceed to areas outside of the park. This is NOT an emergency.



Please be guided by NYPD officers who are there to help. pic.twitter.com/21PWPvp4vZ